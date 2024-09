DE SAÍDA

Destaque em Renascer, Marcello Melo Jr. encerra contrato fixo com a Globo após 15 anos: ‘Nunca é um adeus’

Considerado um dos destaques do remake da novela Renascer, no qual interpretou o personagem José Bento, o ator Marcello Melo Jr. encerrou o seu contrato fixo com a TV Globo, após 15 anos na emissora. O artista foi um dos convidados do programa Domingão com Huck e, na ocasião, se emocionou ao falar sobre o assunto.