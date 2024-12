FAMOSOS

Destaque na TV com 'Justiça' e 'Renascer', Juan Paiva vence Prêmio Melhores do Ano

Ele também protagonizou o filme 'Nosso Sonho', no papel de Buchecha, em 2023

O ator Juan Paiva foi o vencedor do Prêmio Melhores do Ano da TV Globo de 2024, na categoria Ator de Série. A vitória foi pela atuação em Justiça 2. Juan concorreu com Eduardo Sterblitch e Julio Andrade.