Dia do Rock: Rita Lee é homenageada pelo marido, Roberto de Carvalho

No Dia Mundial do Rock, uma das cantoras mais respeitadas e amados do Brasil, a eterna Rita Lee, foi homenageada pelo marido, Roberto de Carvalho.



O cantor compartilhou nesta quinta-feira (13) uma foto com a legenda "TBT" ['Throwback Thursday', em português pode ser entendido como 'quinta-feira de nostalgia']. "Amor infinito".



Na publicação, os internautas confortaram o músico, que perdeu a roqueira em maio deste ano, após uma luta diária contra o câncer de pulmão.