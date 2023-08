Diretor de O Exorcista, William Friedkin morre aos 87 anos

O diretor Willieam Friedkin. Crédito: divulgação

William Friedkin, diretor de clássicos como Operação França (1972) e O Exorcista (1974), morreu aos 87 anos nesta segunda-feira (7). A informação foi divulgada por sua mulher, Sherry Lansing. A causa da morte não foi revelada.



Parte de uma geração de diretores que marcou os anos 1970 com obras provocativas, ele ganhou um Oscar pela direção do thriller policial estrelado por Gene Hackman e foi indicado a outro por seu trabalho em um dos maiores clássicos do terror. Até hoje O Exorcista é citado como uma das melhores produções do gênero. A trama acompanha Max von Sydow como um padre lidando com a possessão demoníaca de uma jovem garota.

Linda Blair e William Friedkin no set de o Exorcista, de 1973. Crédito: divulgação

Ao longo da carreira, que começou com filmes para a TV nos anos 1960, o americano ainda dirigiu O Comboio do Medo (1977), Viver e morrer em Los Angeles (1985), Regras do Jogo (2000) e Killer Joe - Matador de Aluguel (2011).