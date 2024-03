ALERTA DE EMERGÊNCIA

Do Japão, Marina Ruy Barbosa posta susto por terremoto

Em viagem de férias ao Japão, Marina Ruy Barbosa foi surpreendida pelo terremoto que atingiu o país asiático. A atriz até postou nos stories do Instagram aviso recebido no celular sobre o fenômeno.

Marina, que está no país com o noivo, o empresário Abdul Fares, e os pais, Paulo Ruy Barbosa e Gio Ruy Barbosa, republicou também um vídeo que mostra o tremor e postou uma selfie com expressão de espanto. A atriz não comentou se sentiu o terremoto ou viu reflexos do sismo em primeira mão.