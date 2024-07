Do tabuleiro da baiana para as revistas moda internacionais

MODA

Conheça o baiano Matheus Hava que já foi vendedor ambulante e hoje é modelo em Londres

Luiza Gonçalves

Publicado em 17 de julho de 2024 às 14:19

Os baianos têm dominado cada vez mais as passarelas pelo mundo. Em terras britânicas, um dos nossos representantes é o feirense de 27 anos, Matheus Hava. O jovem foi descoberto em 2021 e, após um breve período no mercado nacional, lançou-se em carreira internacional. Hava já passou por capitais como Berlim e Milão, residindo atualmente em Londres, e tem em seu portfólio campanhas publicitárias, editoriais de moda e desfiles de marcas renomadas como Armani, Missoni, Lacoste e Calvin Klein.

Nascido em uma família humilde, Matheus trabalhava com sua mãe desde criança, vendendo acarajé nas ruas de Feira até os seus 17 anos. “Cresci parte da infância na roça e outra parte na cidade, filho de uma mãe dedicada e cuidadosa, tendo tudo regrado, mas tínhamos o suficiente para viver. Desde jovem, eram comuns os comentários de que deveria investir nesta carreira; já cheguei a idealizar, mas era algo que via muito longe da minha realidade por questões de autoestima. Eu não me achava suficiente para ocupar esse espaço”, relembra Hava.

Em 2017, aos 20 anos, Matheus mudou-se para o Rio de Janeiro e mesmo com as inseguranças, amadureceu a ideai e decidiu lutar pelo seu sonho de viver da moda. Após algumas tentativas em casting sem boas perspectivas, foi descoberto em 2021, ao se inscrever por conta própria no site da agência paulista Way Model Management. Mas o corre em terras cariocas nunca parou.

Durante os quatro anos que passou na cidade, Hava equilibrou a carreira de modelo agenciado com a venda de salgados, bolos e geladinhos para complementar a renda familiar. “Mudei-me para o Rio com a cara e a coragem e muita vontade de vencer na vida. Existia um desejo incessante dentro do meu coração de mudar a minha história!”, revela.

Em mais uma iniciativa corajosa, foi passar uma temporada na Alemanha, no final de 2021, a convite de um amigo, para conhecer o mercado e as agências na Europa. Hoje, agenciado pela PRM Agency, já trabalhou na Itália, Áustria, Hungria, Polônia e estampou as páginas da Marie Claire Hong Kong, L’Officiel Thailand, The Perfect Man e Men In Town.

“Cada trabalho que conquistei, independentemente de ser uma grife renomada ou um e-commerce, me causa o mesmo frio na barriga. Eu amo o meu trabalho e sempre busco entregar além do que me é solicitado. Fico ansioso para receber os resultados, todas as vezes. Acho que esse frio na barriga é muito importante. Sinto-me realizado”, afirma Matheus.

Versace

Mathes Hava para a Versace Crédito: Divulgação

Viver no Reino Unido torna tudo ainda mais especial para o modelo. “Era um sonho de infância. Em minha mente é muito viva a lembrança de uma frase muito usada por mim: ‘Um dia eu vou morar em Londres, não sei do que vou trabalhar, mas eu vou morar lá’”, diz. Ele aproveita a cidade para explorar um novo ofício, a atuação, dedicando-se também a um curso de interpretação na Identity School Of Acting (IDSA).