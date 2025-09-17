GELADA

Documentário conta tudo sobre o universo da cerveja

Os dez episódios de A Cerveja Explica! Uma Terapia de Botequim estão disponíveis no Youtube

Doris Miranda

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 17:09

As cervejeiras Cilene Saorin e Laíza Dantas apresentam o programa Crédito: divulgação

Estreia nesta quarta (17) para todo o Brasil a websérie documental A Cerveja Explica! Uma Terapia de Botequim, produzida pela Bruta Flor Filmes. Com uma abordagem leve, divertida e informativa, a série conduz o público por um roteiro que une cerveja, cultura, turismo e gastronomia, sob o olhar de duas mulheres apaixonadas pela bebida.

No enredo dos 10 episódios lançados semanalmente, Cilene Saorin, mestre cervejeira, sommelier e referência neste universo, e Laíza Dantas, atriz e entusiasta do tema, percorrem diferentes cidades do interior paulista. A dupla apresenta roteiros gastronômicos surpreendentes, explorando a vasta cultura cervejeira em seus contextos históricos e sociais. A narrativa mistura informação e humor, convidando os espectadores ao consumo consciente, inteligente e responsável. A produção está disponível site oficial (www.acervejaexplica.com) e no canal do YouTube (@acervejaexplica).

A bebida é colocada como a protagonista da mesa. Ao longo dos episódios, a cerveja, em seus mais de 150 estilos, é reapresentada ao público em suas complexidades sensoriais e versatilidades. Evocando os diferentes estilos e harmonizações da bebida, ela é combinada com pratos tradicionais como, por exemplo, o peixe de rio com cítricos e farofa de banana e o baião de dois e também com sobremesas como pudim de leite e o mousse de chocolate branco com frutas vermelhas.