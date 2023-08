Dona do Preta, na Ilha dos Frades, vai abrir restaurante em museu de Salvador

Angeluci Figueiredo vai expandir seu território gastronômico em breve. A criadora do Restaurante Preta, em Ilha dos Frades, vai iniciar uma nova operação em setembro, dessa vez em Salvador. Batizado de Preta MAC, vai funcionar no Museu de Arte Contemporânea da Bahia, antigo Palacete das Artes, na Graça.



“Sempre tive uma relação muito próxima com a arte, muito afetiva, e não tenho palavras para expressar minha felicidade”, disse com exclusividade ao Alô Alô Bahia. Ela antecipou que o restaurante vai oferecer um menu com opções de almoços rápidos e saladas e será um espaço para quem quiser desacelerar. "Teremos cerca de 30 lugares e 10 mesas. Ainda estou definindo os detalhes", concluiu.