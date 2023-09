Dona Flor, Gabriela e Velho Chico estão entre trabalhos de Harildo Deda na TV

O ator Harildo Déda, que faleceu aos 83 anos em Salvador , foi um dos grandes nomes do teatro baiano, mas também teve trabalhos significativos na televisão. Em sua carreira, iniciada em 1962, ele teve mais de 100 obras entre teatro, cinema e TV. Na televisão, seu primeiro papel foi em Rosa Baiana, em 1981, na TV Bandeirantes. Em 1988, foi a vez da versão para o clássico O Pagador de Promessas da TV Globo, no qual viveu Romualdo.

Déda ainda atuou no especial A Maldita, da Globo, em 1995; em Dona Flor e Seus Dois Maridos, em 1998; no especial Danada de Sabida, também da Globo. Em 2000, o ator esteve na série Carga Pesada e no especial Faça Sua História: Mulher no Volant, ambo da emissora.