Dona Mariquita - Casa de Veraneio resgata a cozinha praiana da ilha com requinte e vista total para a baía

Ronaldo Jacobina

Publicado em 25 de janeiro de 2025 às 02:00

Caranguejada: catado de caranguejo com pirão e legumes Crédito: Fotos: Leonardo Freire/Divulgação

O Dona Mariquita – Casa de Veraneio reabriu as portas no mês passado depois de um curto intervalo para realização de obras de reforma e ampliação. A casa, localizada no Porto de Salvador, na região do Comércio, ficou ainda mais bonita, moderna, arejada e com a vista para a baía de Todos-os-Santos ampliada para 180°, que agora pode ser vista pelos clientes de qualquer ângulo do salão. >

Coxinha de camarão com molho de moqueca

Isso sem contar com a nova varanda à beira-mar, que além de ter ficado bem maior, ganhou novo mobiliário, um belo paisagismo e a sensação de estar ainda mais perto do mar. Cenário perfeito para um fim de tarde embalado pela ótima playlist da casa e o belo pôr-do-sol da Bahia. O restaurante, o segundo comandado pela chef Leila Carreiro (o outro fica no Rio Vermelho), aposta no resgate da comida praiana da Ilha de Itaparica, lugar onde a chef, que é uma pesquisadora da culinária patrimonial da Bahia, veraneou por toda sua vida.>

Siri mole frito Crédito: Divulgação

E foi lá que ela “pescou” diversos dos pratos que cresceu apreciando, como a Salada de Peguari, a Caranguejada, o Escaldado de Peixe e o pouco conhecido Siriabo (moqueca de siri boia com siri catado e quiabo), dentre outros frutos do mar que integram o cardápio da casa. Isso sem falar no Caldo de Sururu, na Pititinga Frita, na Casquinha de Aratu, e outros tantos petiscos que só se vê na Bahia. Embora sejam estes acepipes alguns dos diferenciais do menu, não dá para sair de lá sem provar o Siri Mole Frito que chega quentinho e crocante à mesa, provocando delírios em quem, assim como eu, é apaixonado por esta iguaria. Muito menos deixar de provar o Mini Sanduíche de Lagosta, o Ceviche de Atemoia (uma boa opção para os veganos) e outras delícias que nos obrigam a voltar sempre já que não dá pra comer tudo de bom que tem lá de uma só vez.>

Ipeté: bobó de camarão com creme de inhame (comida de Oxum)

Difícil não se encantar com a cozinha de Leila. Para além dos sabores, a comida que ela faz parece ter alma. Não à toa, seu primeiro restaurante (o do Rio Vermelho) foi eleito pela revista Exame como um dos 100 melhores do Brasil em 2024, ocupando a 33ª posição no ranking da publicação. Do cardápio da premiada casa do Rio Vermelho a chef traz para a Casa de Veraneio alguns dos seus pratos mais populares. “São clássicos da cozinha patrimonial que os clientes apreciam e que não podemos deixar faltar em nenhuma das nossas casas, como é o caso do Arroz de Hauçá, da Maniçoba, da Rabada com Pirão e Agrião e do Sarapatel de Porco”, conta a chef.>

Poqueca: pirão de camarão fresco e seco Crédito: Divulgação

Também da matriz veio a famosa Poqueca de Camarão com Acaçá de Leite, uma das invenções da chef que já virou o “must” do menu. Para quem ainda não experimentou, fica a dica: é preciso provar. A iguaria consiste num pirão de camarão fresco e defumado, coco de licuri levemente apimentado e assada na folha de banana. Uma das melhores criações da chef. Outro bom motivo para visitar o Dona Mariquita – Casa de Veraneio (se é que precisa de mais algum!) é que, com a ampliação do espaço, o arquiteto Bob Leal (autor dos projetos original e de ampliação) realizou o sonho da chef de ter seu próprio bar. E a baiana ficou tão feliz que, para celebrar a conquista, o batizou de Dona do Bar.>

Verde: Afoxé e Amarelo: Itaparica

O espaço, que é mais um dos charmes da casa, tem assentos no balcão para bebericar os bons drinques assinados pelo mixologista Abel Moreira que foram batizados com nomes que fazem referência a pontos daquela região da cidade, como o Cal & Maria, feito com capim santo; Forte de São Marcelo e outros mais. >

SERVIÇO:>

@donamariquita_casadeveraneio>

Avenida da França, S/N, Comércio>

Reservas pelo WhatsApp: 71 99253 0105>