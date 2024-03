Heroína de sua própria história

Donzela: novo filme da Netflix traz universo da fantasia e Millie Bobby Brown como heroina

A aventura que estreia no dia 08 de março traz uma nova versão da clássica história da dozela e do dragão

Publicado em 6 de março de 2024 às 05:00

Novo filme de Millie Bobby Brown, Donzela apresenta uma princesa ‘irada’ Crédito: Divulgação/Netflix

“Há muitas histórias de cavalaria em que o heróico cavaleiro salva a donzela em perigo; essa não é uma delas”. A frase que abre o filme Donzela avisa desde o início que o novo longa de aventura da Netflix, disponível a partir desta sexta (8), Dia Internacional da Mulher, segue o imaginário do século XXI quando se trata de épicos com fantasia medieval: a busca por inovações na narrativa e na abordagem para os papéis femininos. Donzela, portanto, leva isso adiante com a bela performance de Millie Bobby Brown no papel da protagonista e ao virar de cabeça para baixo a clássica história da princesa e do dragão, com emoção e conflitos dignos das histórias de capa e espada.

A trama começa quando uma donzela de família nobre que vive ao norte concorda em se casar com um lindo príncipe de um grande reino ao sul para ajudar seu povo, que vive dificuldades. Mas, o que não se sabia até então é que essa família real pretende sacrificá-la para pagar uma dívida antiga. Sozinha e presa na caverna de um dragão que cospe fogo, ela vai precisar confiar apenas em sua astúcia e força de vontade para sobreviver.

Para os fãs de GOT, o início do filme traz um aconchego familiar à medida que somos apresentados às ambiências e protagonistas, trazendo lembranças de Winterfell (norte) e King 's Landing (sul). Na trama, o arco emocional é intenso e tem um toque sombrio, entretendo e deixando o público alerta até o final do longa.

E digo mais: em Elodie (Brown) podemos ver um pouco das melhores qualidades que nos fizeram amar Arya e Sansa Stark e Daenerys Targaryen, e, fora do universo de George R. R. Martin, a princesa Merida (Valente) e Katniss Everdeen (Jogos Vorazes). A coragem, a determinação e o empoderamento da princesa crescem ao longo da trama e a fazem cada vez mais dona do seu destino.

Millie Bobby Brown da vida a Elodie em Donzela Crédito: John Wilson/Netflix

Millie Bobby Brown já é conhecida por ser exemplo para milhares de jovens pelo mundo dando vida a personagens corajosas e diferentes, como Eleven (Stranger Things), e Enola Holmes. Com Elodie, a atriz de 20 anos vivencia mais um mundo invertido na caverna do dragão, em uma experiência de sobrevivência, luta e crescimento, com uma performance excelente.

Um dos destaques da personagem é mostrar que ser uma lady não exclui nuances heróicas de sua personagem. O dever de Elodie com seu povo, o cuidado com sua família, o desejo de conhecer o mundo, a engenhosidade e a possibilidade de ter a leveza, delicadeza e empatia têm o mesmo peso da luta pelos seus direitos em cenas de ação para herói nenhum botar defeito.

Outro destaque do filme é a participação de Angela Bassett, ganhadora do Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante em 2023 por Pantera Negra, dando uma nova visão a um outro papel feminino conhecido dos contos de fadas: a madrasta. O elenco do longa conta também com Ray Winstone, Nick Robinson, Shohreh Aghdashloo e Brooke Carter. No papel de antagonista, a rainha Aurea, interpretada por Robin Wright, também se destaca entre os personagens. A direção foi feita por Juan Carlos Fresnadillo.