MÚSICA

Dorea faz show na Casa Rosa nesta quinta-feira (23)

Cantor e compositor vai apresentar canções do álbum Grande Coisa em formato intimista

Da Redação

Publicado em 22 de maio de 2024 às 10:30

Dorea volta de uma série de apresentações pelo Sudeste Crédito: Ligia Rizerio/Divulgação

O cantor e compositor baiano Dorea volta aos palcos de Salvador para uma noite especial no projeto Quinta da Casa, da Casa Rosa, no Rio Vermelho. O músico se apresenta nesta quinta-feira (23), às 20h, no Teatro Cambará, onde vai mostrar ao público as canções do seu álbum de estreia, Grande Coisa, no mesmo formato intimista apresentado na tour que fez pelo Sudeste, acompanhado somente do violão. Ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia) e estão à venda pela plataforma Sympla.

Lançado em outubro de 2023 nas plataformas digitais pelo selo internacional Ajabu!, Grande Coisa traz as histórias que Dorea viveu, outras de que ouviu falar e principalmente as que criou. Com todas as músicas compostas durante o período mais recluso da pandemia, destacam-se na obra canções com questionamentos e reflexões sobre a sociedade atual, mas existe também o calor de uma canção para um amor, e há o conforto de uma parceria em família, entre mãe e filho. Tudo se costura por um “mistério macio, a não resposta”, como pontua Thiago Amud, amigo e conselheiro, músico enorme, admirado por gente como Caetano Veloso.

Com a experiência vívida do seu Tributo a Belchior, Dorea também apresenta inesquecíveis canções do artista cearense e prepara outras surpresas, além de mostrar um pouco do que se vê nos shows do grupo Outras Vozes, coletivo de músicos e poetas idealizado por ele e Ana Barroso que tem movimentado a cena de música brasileira na Bahia com shows na Concha Acústica do TCA, no Festival Radioca, na Casa Rosa e no Teatro L’Occitane, em Trancoso.

Quinta da Casa apresenta:

DOREA

Quando: 23 de maio de 2024 (quinta-feira), 20h

É proibida a entrada após o início do espetáculo

Onde: Teatro Cambará da Casa Rosa

(Praça Colombo, 106 – Rio Vermelho – Salvador, Bahia)

Quanto: R$ 30 (inteira) | R$ 15 (meia)

Vendas antecipadas pela Sympla: https://linktr.ee/casarosasalvador