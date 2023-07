Dramaturgo Zé Celso é internado em estado grave após incêndio no apartamento

O dramaturgo José Celso Martinez Corrêa está internado em um hospital de São Paulo com ferimentos graves por conta de um incêndio que aconteceu na terça (3), no apartamento dele. A informação é da coluna de Mõnica Bergamo, da Folha de S. Paulo.



Com queimaduras pelo corpo, o dramaturgo está na UTI do Hospital das Clínicas, segundo informou uma sobrinha.



O marido de Zé Celso, o ator Marcelo Drummond, também foi socorrido para o mesmo hospital, onde está em observação. Embora vivam em apartamentos diferentes, eles moram no mesmo prédio.