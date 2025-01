SINAIS PROIBIDOS

Duquesa tira videoclipe da nova música ‘Fuso’ do ar após polêmica por uso de sinais relacionados a facções criminosas

A rapper encerrou a trend onde fazia o número 3 com as mãos e alertou seguidores sobre falha

Elis Freire

Publicado em 2 de janeiro de 2025 às 18:50

Duquesa se pronuncia após polêmica de gesto associado à facção Crédito: Reprodução

Uma polêmica se instaurou nas redes sociais após o lançamento da nova música "Fuso" da rapper Duquesa, que teve um trecho associado a sinais de facções criminosas na Bahia. Em uma trend repercutida no Tik Tok, a artista dançava ao som da faixa e fazia o número 3 com as mãos. Alertada pelos seguidores, ela resolveu tirar o trabalho do ar e encerrar a "brincadeira" nas redes, já que este gesto atualmente é vinculado à facção Bonde do Maluco.

O videoclipe foi lançado, junto com o single, nas plataformas de streamings digitais no último dia 16 de dezembro e foi retirado do ar no final do ano. Nesta quinta (02), a rapper se pronunciou nas redes sociais e explicou o motivo da decisão.

“Galera, fiquem atentos à nova TREND de ‘Fuso’. Não iremos repostar nenhum vídeo que contenha sinais indevidos com as mãos”, compartilhou a cantora em seus stories.

Duquesa se pronuncia sobre o erro na trend de sua música "Fuso".



“Eu passei 22 anos morando na Bahia. E nunca fiz opologia, nunca me envolvi ou falei sobre (organizações criminosas), meu trabalho nunca girou em torno disso. Meu trabalho não pode ser resumido a uma falha.” pic.twitter.com/wVH4e1aF0K — Portal Duquesa (@portalduquesa) January 2, 2025

A feirense garantiu que a intenção do clipe não foi fazer apologia a facções criminosas, mas que teria cometido um erro. “Eu passei 22 anos morando na Bahia. E nunca fiz apologia, nunca me envolvi ou falei sobre (organizações criminosas), meu trabalho nunca girou em torno disso. Meu trabalho não pode ser resumido a uma falha", contou Duquesa.

Duquesa também usou suas redes para alertar os seguidores a pararem de fazer sinais como estes, nas ruas e nas redes. O jornal CORREIO fez um compilado dos símbolos e gestos que podem gerar perigo na Bahia.

“Muita gente que me perguntou ‘Aí Duq por que não pode fazer os sinais? O que está acontecendo’, são pessoas de fora da Bahia, não entendem o que está acontecendo, mas aqui na Bahia, simbologia com as mãos que simula números, gestos… no geral, usar as mãos em fotos, em vídeos, estão sendo associadas a simbolos de organizações criminosas”, explicou a rapper.

Veja o trecho do clipe repercutido na trend:

Que historia é essa que a duquesa tirou fuso por causa de sinal de facç4o pic.twitter.com/4bCQMFE9KW — Hal? (@ghalzzz) December 31, 2024