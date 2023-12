Quais você leu? Amazon divulga 10 livros mais vendidos em 2023

Os livros mais vendidos de 2023 na Amazon. Crédito: Reprodução/Amazon

Pelo segundo ano consecutivo, só deu ela: a escritora americana Colleen Hoover é a dona dos livros mais vendidos no Brasil em 2023, na plataforma Amazon. Autora do bestseller É Assim que Acaba, sobre violência doméstica, ela responde por quatro dos 10 títulos mais vendidos no site, que se tornou referência para vendas de livros online. Em 2022, É Assim que Acaba já tinha sido o livro mais vendido do Brasil, segundo todos os levantamentos.



O ranking deste ano foi divulgado nos últimos dias pela Amazon. Desta vez, o primeiro lugar vai para É Assim que Começa, a sequência de É Assim que Acaba lançada em outubro do ano passado. O segundo livro começa exatamente após o epílogo do primeiro volume e alterna as perspectivas dos protagonistas Lily e Atlas. Na obra, Lily está divorciada do ex-marido abusivo, mas ainda precisa lidar com ele em sua vida.

O segundo livro mais vendido do ano foi A Biblioteca da Meia-noite, de Matt Haig. O título conta a história de Nora Smed, uma mulher arrependida de escolhas do passado que ganha uma oportunidade de viver todas as vidas que poderia ter vivido. Por sua vez, o vencedor do ano passado, É Assim Que Acaba completa o pódio e fica com o terceiro lugar.

O único livro nacional a integrar a lista é Tudo é rio, da escritora Carla Madeira. O romance conta a história do casal Dalva e Venâncio, que vê tudo mudar após uma perda trágica. Um triângulo amoroso se forma quando Lucy entra na vida deles.

Confira a lista completa:

1. É Assim que Começa (Colleen Hoover)

2. A Biblioteca da Meia-Noite (Matt Haig)

3. É Assim que Acaba (Colleen Hoover)

4. O homem mais rico da Babilônia (George S. Clason)

5. Verity (Colleen Hoover)

6. Todas as suas (im)perfeições (Colleen Hoover)

7. Como fazer amigos e influenciar pessoas (Dale Carnegie)

8. Tudo é rio (Carla Madeira)

9. Os segredos da mente milionária (T. Harv Eker)

10. A psicologia financeira (Morgan Housel)

Fenômeno editorial

Em junho, uma reportagem do CORREIO mostrou o que está por trás do sucesso de Colleen Hoover, que já era a autora mais vendida do Brasil. Hoover se tornou um fenômeno não apenas no país, mas em todo o mundo, graças ao Booktok, nicho literário do TikTok.

Ela é o considerada o maior fenômeno editorial e literário dos últimos tempos - pelo menos, desde que os últimos livros de sagas como Crepúsculo e Jogos Vorazes foram lançados, no início da década de 2010.

"Sem dúvida nenhuma, o fenômeno do Booktok é responsável pelos números expressivos de vendas da Colleen no Brasil e no mundo. A autora foi de vender 30 mil exemplares por livro a vender 300 mil por obra desde o ano passado por conta da plataforma", explicou Rafaella Machado, editora executiva da Galera Record, selo responsável pelas publicações da autora no país, na época.