"É o 26! É o 26! Com o Silvio Santos, chegou a nossa vez"

Presidente do Brasil e prefeito de São Paulo? Saiba mais como Silvio Santos tentou entrar também para a política

Da Redação

Salvador Publicado em 17 de agosto de 2024 às 17:12

Não foi só o mundo dos negócios e da televisão, que o apresentador e dono do SBT, Silvio Santos tentou conquistar. Foi no ano de 1989, nas primeiras eleições diretas após a redemocratização do país, que Silvio Santos teve a sua candidatura à Presidência do Brasil articulada por setores do antigo PFL (hoje, o Democratas). Ele disputaria o pleito com Fernando Collor (PRN) e o atual presidente Luís Lula da Silva (PT). Também eram candidatos, Ulysses Guimarães (PMDB), Aureliano Chaves (PFL), Leonel Brizola (PDT), Mário Covas (PSDB), Paulo Maluf (PDS), Roberto Freire (PCB), Guilherme Afif Domingos (PL) e Ronaldo Caiado (PSD).

De acordo com o Datafolha, na época, durante as pesquisas, Silvio chegou a ter 14% das intenções de voto. Informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) apontavam 30% da preferência durante as sondagens. Marcondes Gadelha, então senador pela Paraíba, era o candidato de Silvio a vice. "É o 26! É o 26! Com o Silvio Santos, chegou a nossa vez", cantava o jingle da campanha do apresentador que teve menos de 15 dias para conquistar o voto dos eleitores.

No entanto, a candidatura do apresentador foi impugnada pelo Tribunal Superior TSE já que o Partido Municipalista Brasileiro (PMB) solicitou o seu registro sem ter realizado convenções em 20% dos municípios de nove estados, conforme determinava a legislação eleitoral. Silvio também não se desvinculou do SBT seis meses antes das eleições, o que o impediu que concorresse. Tudo aconteceu duas semanas antes do primeiro turno. A disputa foi definida por Fernando Collor, que naquele ano venceu as eleições com 42% dos votos, onde permaneceu por dois anos depois de passar por um processo de impeachment.

Ainda assim, essa não foi a primeira vez que Silvio Santos desistiu da política. Ele ainda tentou disputar a Prefeitura de São Paulo, quando filiado ao PFL. Em 1992, Arnaldo Faria de Sá acabou sendo o candidato do partido no pleito vencido por Paulo Maluf (PDS) naquele ano.