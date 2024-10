JOGO DA GALERA

'É o Brazino': TVs barram bet famosa em sites pornográficos

Anúncio virou meme por lembrar a ideia do acesso ao XVídeos, site pornô mais acessado no país.

Legalizada no Brasil após a regulamentação do governo federal, a bet Brazino 777 tem enfrentado resistência entre as emissoras de TV para divulgar anúncios.