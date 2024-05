'É um amor tão grande', diz atriz mirim de 'Senhora do destino' sobre nascimento da filha

Marcela Barrozo atuou também em novelas como "Duas caras' e 'Chocolate com pimenta'

A ex-atriz mirim da novela "Senhora do destino" Marcela Barrozo deu à luz na última quarta-feira (15). A atriz de 32 anos postou, nesta quinta-feira (16), registros do nascimento de Luiza, sua primeira filha com o advogado Luiz Fernando Pinto, de 42 anos.