APAIXONADOS

Eder Militão e Tainá Castro fizeram união estável há um mês, confirma assessoria

A assessoria do jogador confirmou ao gshow que Tainá vai se mudar para a Espanha com os dois filhos: Helena, de 4 anos, e Matteo, de 3 anos. As crianças são fruto do relacionamento de Tainá com Léo Pereira. Léo, por sua vez, está em um relacionamento com Karoline Lima, ex de Militão.