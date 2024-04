CLUBE CORREIO

Edson Gomes e Àttooxxá têm DNA da black music baiana

Atrações se apresentam neste sábado (27) na Concha Acústica do TCA; Clube CORREIO dá 40% de desconto

Da Redação

Publicado em 26 de abril de 2024 às 06:00

A banda Àttooxxá encontra o reggaeman Edson Gomes neste sábado (27), na Concha Crédito: divulgação

Dois traços importantes do DNA da black music baiana vão tomar conta do palco da Concha Acústica do Teatro Castro Alves neste sábado (27), às 18h30. Isso porque a sonoridade ousada da banda Àttooxxá encontra o repertório consagrado do reggaeman Edson Gomes no show que integra a programação do projeto MPB em Movimento. O Clube CORREIO dá 40% de desconto para assinantes do jornal.

Serão apresentações independentes de cada uma das atrações num encontro de gerações no palco e na plateia. Maior nome do reggae brasileiro, o baiano Edson Gomes vai entregar aos seus fãs exatamente o que eles desejam: seus incontáveis sucessos que viraram clássicos do gênero ao longo de 40 anos de carreira do artista. Reconhecido como uma lenda viva do reggae nacional, o cantor e compositor começou a se apresentar na década de 70 e vê-lo no palco quase 50 anos depois sinaliza uma ocasião para ficar na história.

Já a banda Àttooxxá abre a noite com seu groove percussivo mesclado ao pagodão, à black music e ao balanço do Brasil. O resultado é uma batida única que traz a essência da música preta numa versão inovadora, contagiante e irresistivelmente dançante. A banda foi indicada ao Grammy Latino 2023 na categoria Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa pela música Da Favela Pro Asfalto, com participação de Carlinhos Brown.

“Essa noite vai ser muito especial. Edson Gomes é uma lenda no reggae mundial, uma lenda na Bahia, um dos pilares desse movimento, e a gente se sente muito honrado em fazer parte disso. É uma figura que tem muita resistência na identidade, é uma inspiração, os hits dele fazem parte de um imaginário coletivo, e o reggae faz parte do DNA da Bahia. Vai ser marcante pra gente dividir o palco com ele, principalmente por ser na Concha Acústica”, diz Rafa Dias, fundador do grupo