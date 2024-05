CRIME

‘Eles destruíram uma família’, diz namorada de motorista por app assassinado em Salvador

Ananda Alves, 26 anos, mantinha um relacionamento sério com Marcos Luis Silva Alves, 29, há 12 anos

Millena Marques

Publicado em 6 de maio de 2024 às 17:09

Casal estava junto há 12 anos Crédito: Reprodução

A família do motorista de aplicativo Marcos Luis Silva Alves, 29 anos, assassinado no último sábado (4) em Salvador, está desolada. Querido por amigos e familiares, o jovem deixa dois filhos, uma menina e um menino, ambos de nove anos, e a namorada, Ananda Alves, 26, com quem mantinha um relacionamento de 12 anos.

“Era uma pessoa maravilhosa. Um ótimo namorado, um ótimo pai. Os filhos eram apaixonados por ele. Ele era um ótimo filho, tinha um carinho imenso pelas mães e tias. Uma pessoa de coração puro, ajudava qualquer pessoa em qualquer situação”, disse a Ananda.

Marcos Luis morava no Imbuí e trabalhava como motorista por aplicativo há cerca de seis anos. No ano passado, ele foi assaltado enquanto fazia uma viagem – o prejuízo foi a perda do carro. "Ele falou que tinha visto a morte, que eles [assaltantes} botaram a arma na cara dele. Mas, graças a Deus, não fizeram nada com ele”, contou. Ele faria 30 anos no próximo mês, dia 28 de junho.

Ananda também conta que estava com o namorado na casa dela minutos antes do crime acontecer, que havia pedido para o companheiro não ir embora, mas ele precisava trabalhar porque precisava recuperar o dinheiro de um prejuízo. “2h57 ele me mandou mensagem me desejando boa noite. Às 3h, ele me mandou mensagem de novo, eu respondi às 3h09, e ele não visualizou mais”, contou Ananda.

O corpo de Marcos foi encontrado nas imediações do Bairro da Paz e apresentava perfurações feitas por disparos de arma de fogo. O carro, modelo Kwid, da Renault, foi localizado horas depois no Subúrbio Ferroviário. O veículo possui sistema de vigilância, o que possibilitou a filmagem do rosto de dois suspeitos.

A dupla foi presa no mesmo dia do crime, na cidade de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador. Suspeito de ter sido o responsável pelos tiros, Anderson Santos Costa resistiu à prisão e foi encaminhado para um hospital após ser ferido. Nesta segunda-feira (6), os dois suspeitos tiveram prisão preventiva decretada.

“A prisão alivia um pouco, mas não vai trazer ele [Marcos] de volta, mas espero que a justiça seja feita, que eles passem bastante tempo presos. Eles destruíram uma família. Que eles possam se arrepender do que fizeram”, afirmou Ananda.

O presidente do Sindicato de Motoristas por Aplicativo da Bahia (SIMACTTER) e vereador Átila do Congo (PMB) pediu que a Justiça cumpra com rigor a penalidade para os dois suspeitos apontados como autores.

“Não basta a polícia prender se a Justiça deixa a brecha da audiência de custódia para libertar esses bandidos em poucas horas, fazendo com que a vida do crime valha a pena. Estamos cansados de chorar a dor dessas famílias que perdem pais, filhos e irmãos de uma forma tão cruel, enquanto trabalham”, disse o vereador.