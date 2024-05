GRATUITO

Banda Mel, Léo Santana e mais: confira shows da Virada Cultural de São Paulo

Após retornar como uma das principais atrações do Carnaval de Salvador deste ano e fazer um show de estreia da turnê nacional nas comemorações do aniversário da capital baiana, a Banda Mel parte para a estrada em turnê que celebra os 40 anos de fundação do grupo. A primeira parada é em São Paulo, onde o grupo irá se apresentar na Virada Cultural da cidade, com um show no dia 19 de maio, às 17h, na Arena Parelheiros.