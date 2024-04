VIVA SALVADOR

Começou! Banda Mel faz público viajar no tempo no Parque da Cidade

Fãs da Banda Mel estão nesse momento no Parque da Cidade, em Salvador, acompanhando em coro os sucessos do grupo. Apesar do tempo nublado e chuvoso, o público compareceu e quando Márcia Short e Robson Morais, vocalistas da banda, subiram ao palco e deram as primeiras notas a plateia reagiu de imediato. O show começou por volta das 12h30, neste domingo (7), e os hits mais aguardados pelos fãs são Prefixo de Verão, Baianidade Nago e Crença e Fé.