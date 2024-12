EM RECUPERAÇÃO

'Ela é muito forte', diz amiga de Preta Gil após cirurgia de 20 horas

Cantora retirou tumores em um procedimento que demorou cerca de 20 horas na quinta

A intervenção médica foi realizada no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde ela segue internada. Inicialmente, o procedimento cirúrgico seria realizado no domingo, 15, mas foi adiado.

Preta Gil foi diagnosticada com câncer de intestino no início de 2023. Entre os sintomas que a fizeram suspeitar de um problema de saúde estavam uma intensa constipação intestinal e fezes achatadas, com muco e sangue.