"Ela quer ser a maconheira", critica Ferrugem sobre Ludmilla

GENTE? Ferrugem e sua esposa Thais, criticam letra da música da Ludmilla: “Sintomas de prazer”. O cantor ainda dispara sobre a Ludmilla: “Ela quer ser a trapper do pagode. Ela quer ser a m*¥conh*ira do pagode. E as crianças tudo gostando dela. Pô! Devagar!”.



Via: Gossipdodia pic.twitter.com/lX407xBnB3