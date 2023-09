'Elas por Elas' volta com Lázaro Ramos como Mário Fofoca

Lázaro Ramos como Mário Fofoca. Crédito: Fábio Rocha/divulgação

Já se passaram 41 anos e, claro, moda e costumes mudaram muito de lá para cá. Aquele colorido exagerado característico dos anos 1980 ficaram para trás e as mulheres ganharam mais independência e espaço na sociedade. Mas uma coisa não muda: o icônico detetive Mário Fofoca continua usando seus indefectíveis ternos extravagantes e é o mesmo sujeito atrapalhado de sempre, como consagrado na interpretação do ator Luiz Gustavo.



A diferença é que agora o personagem é vivido pelo baiano Lázaro Ramos, que está de volta às novelas e à Globo. Lázaro é um dos protagonistas de Elas Por Elas, novela das 18h que estreia nesta segunda (25), na Globo/TV Bahia. O remake da trama de 1982 retorna agora sob autoria da dupla Thereza Falcão e Alessandro Marson. Os dois já trabalharam juntos em Nos Tempos do Imperador e Novo Mundo e agora se uniram para atualizar o texto de Cassiano Gabus Mendes.

A história de Elas por Elas tem o mesmo mote da novela original: sete amigas se reencontram depois de 25 anos, quando uma delas, Lara (Deborah Secco) encontra uma foto antiga e tem a ideia de juntar o grupo novamente em sua casa, sem desconfiar que o momento do reencontro, que deveria ser apenas de alegria, iria trazer também grandes revelações e desenterrar mágoas que tinham ficado guardadas no passado. As outras amigas são Taís (Késia), Helena (Isabel Teixeira), Adriana (Thalita Carauta), Renée (Maria Clara Spinelli), Natália (Mariana Santos) e Carol (Karine Teles).

MÁRIO FOCOCA

O personagem de Lázaro se destaca quando Lara decide contratá-lo como detetive para descobrir quem era a amante de seu marido. O que os dois nem desconfiam é que a tal mulher misteriosa está bem mais perto do que eles imaginam.

Helena (Isabel Teixeira), Carol (Karine Teles), Natália (Mariana Santos), Renée (Maria Clara Spinelli), Lara (Deborah Secco), Taís (Késia) e Adriana (Thalita Carauta) . Crédito: Fábio Rocha/divulgação

O ator vibra com o desafio de interpretar na TV, pela primeira vez, um personagem já vivido por outro ator. Ele diz que tinha certo medo, mas agora se sente mais seguro. "Eu fui chamado pra fazer o Zeca Diabo, de Lima Duarte, no filme O Bem Amado, de Guel Arraes. Mas não aceitei porque a memória do Lima Duarte era muito forte. Quando chegou o convite para Elas Por Elas, a sensação foi outra, de que eu tava numa fase que seria bom".

O ator tinha cerca de quatro anos de idade quando a novela foi ao ar, mas a assistiu anos depois. E diz que o Mário Fofoca criado por Luiz Gustavo já lhe serviu de inspiração para interpretar outros personagens cômicos: "É um personagem que 'voltou' quando eu estava estudando pra minha primeira novela, quando eu fazia o Foguinho [de Cobras & Lagartos]. Ele foi um dos que olhei e eu sou admirador dos trabalhos de Luiz Gustavo, e foi esse um dos motivos que me estimularam a fazer esta novela".

Depois de dirigir um filme e criar um especial de comédia para o Prime Video, Lázaro retorna às novelas e celebra a experiência no streaming: "Esse mercado nosso é muito variado. Eu tenho a sorte de transitar por vários lugares de escrita de livro a teatro, a gravar música infantil, fazer podcast... isso me interessa: ficar olhando para todas as formas de comunicação que a gente tem à nossa disposição hoje em dia".

No cinema, o público vai vê-lo em Ó, Paí, Ó 2, que chega aos cinemas em 15 de novembro. "Sei que todo mundo na Bahia tá ansioso e eu também tô doido pra ver o filme, foi ótimo fazer e a gente vai reencontrar esses personagens do Bando de Teatro Olodum e ser muito feliz".