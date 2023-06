'Elementos' é mais uma alegoria da Pixar sobre as diferenças entre seres

Faísca e Gota, protagonistas de Elementos. Crédito: Pixar/divulgação

Criar alegorias virou especialidade da Pixar. Foi assim com Vida de Inseto, quando uma colônia de formigas representava uma analogia com o mundo humano. Com Toy Story, a coisa se repetiu, mas, daquela vez, eram brinquedos, no lugar de animais. Já foi assim com monstros, em MOnstros S.A. e também com as emoções humanas de Divertidamente.



Agora, não é diferente em Elementos, em que o universos dos seres humanos é representado nas telas pelos quatro elementos: terra, ar, fogo e água, com destaque especial para os dois últimos, já que os protagonistas são dessas "espécies". No longa que estreia hoje nos cinemas, a Pixar trata de temas como imigração, preconceito - com ênfase em xenofobia - e amor entre pessoas de diferentes origens. Tem até uma pitada de Romeu e Julieta, o que está longe de ser uma novidade.

No filme dirigido por Peter Sohn (O Bom Dinossauro/2015), a jovem Faísca - representante do elemento fogo - vive com os pais numa região onde vivem outros de sua "raça". Em um determinado momento, descobrimos que eles não eram aceitos em comunidades destinadas a outras espécies, numa clara referência à segregação que se vê no mundo real.

Autobiografia

Essa analogia não é à toa: Sohn, que, além de diretor é também um dos criadores da história, é filho de imigrantes sul-coreanos e morou com os pais no Bronx, distrito de Nova York onde vivem muitos imigrantes. Num artigo para o site D23, de um fã clube oficial da Disney, Sohn falou sobre sua infância: "Houve momentos divertidos e difíceis em minha família. E me apaixonei por alguém que não é coreana - e meus pais realmente queriam que eu me casasse com alguém coreana -, então houve um pouco de choque cultural".

E, se na vida real, Sohn se apaixonou por alguém que não é coreana, no filme não é diferente: Faísca conhece Gota, um ser do mundo das águas e os dois, claro, começam a se interessar um pelo outro. Há até quem diga que o filme se torna uma comédia romântica.

O encontro entre os dois personagens acontece depois que Faísca, num de seus acessos de ódio, solta chamas para todos os lados - literalmente - e acaba causando um incêndio. Enrolada numa briga com a administração da cidade, ela acaba conhecendo Gota, funcionário de um órgão local. Envolvidos emocionalmente, os dois se veem diante de um dilema: assumem que estão apaixonados ou relutam em reconhecer a verdade, por serem de espécies diferentes?

A produtora Denise Ream, no entanto, disse ao Estado de São Paulo que . não se pretendia fazer um filme "de mensagem". Mas ressaltou: "Foi impressionante ver como a história de Peter era tão parecida com a de muitas pessoas com quem trabalhamos na Pixar, de todas as partes do mundo".

A história, embora cativante, parece não ter sido muito bem recebida pelo público dos Estados Unidos, principal referência de bilheteria. No fim de semana de estreia, arrecadou US$ 29,6 milhões (cerca de R$ 143 milhões), a pior estreia da história da Pixar, comprada pela Disney em 2006.

Vale ressaltar que três grandes lançamentos recentes da empresa - Soul (2020), Luca (2021) e Red: Crescer é uma Fera (2022) - saíram diretamente no streaming Disney+. Especialistas apontam que isso pode ter acelerado a mudança de hábitos dos americanos, que se sentiram desestimulados a irem aos cinemas depois dessas experiências, especialmente por causa do preço das entradas.

Fique atento para não chegar atrasado à sessão de Elementos. É que, antes do longa, será exibido o curta-metragem O Encontro de Carl (foto abaixo), protagonizado pelo adorável protagonista de Up!, além de seu cachorro, Dug. Nessa nova história, Carl, mesmo relutantemente, concorda em sair para um encontro com uma amiga, mas não tem a menor ideia de como funcionam os namoros hoje em dia.