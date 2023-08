Elenco de De Volta Para o Futuro se reencontra após 33 anos

O lendário Christopher Lloyd postou uma foto em seu perfil oficial no Twitter ao lado dos protagonistas de De Volta Para o Futuro, a icônica trilogia do final dos anos 1980, 33 anos após o seu longa.



O eterno Doutor Brown estava ao lado de Michael J. Fox, Lea Thompson e Thomas F. Wilson. Na trilogia, eles foram Marty McFly, Lorraine, mãe de Marty, e Biff Tanen.



"Podemos obter 88 mil curtidas? O passado diz isso...", escreveu Christopher Lloyd. Quando bateu a marca, twetou um dos clássicos bordões do filme: "Great Scott!! We did it", que em português ficou como "santo Deus! Conseguimos".