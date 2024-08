AMIZADE FORA DAS TELAS

Elenco de Renascer viraliza após sucesso de vídeo dançando proibidão

O climão que tinha ficado nos bastidores da novela no começo das gravações, parece ter acabado. Antes, Xamã estava ficando com Mell Muzzilo, mas terminou com a atriz para engatar o romance com Sophie Charlotte, com quem está há quatro meses.