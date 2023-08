Elton John é levado ao hospital após escorregar em casa

Os fãs do cantor Elton John foram surpreendidos com a notícia de que o artista precisou ir a um hospital neste domingo (27), após sofrer um acidente doméstico em sua mansão, no sul da França.



Aos 76 anos, o cantor precisou ser levado para Mônaco depois de ter escorregado em casa. Por precaução, o artista foi atendido em uma unidade de saúde, mas logo foi liberado, segundo o jornal Daily Mail.



"Podemos confirmar que, após escorregar ontem em sua casa no sul da França, Elton visitou o hospital local por precaução. Após fazer check-ups, foi imediatamente liberado, voltou para casa e passa bem", diz a nota da equipe do cantor.