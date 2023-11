Em 'A Fazenda', Márcia Fu está na Roça; Sander, Lucas e Jaquelline disputam vaga de Fazendeiro

Na noite da terça-feira, 14, o reality A Fazenda definiu o grupo de participantes para enfrentar mais uma Roça. Nesta semana, a disputa, inicialmente, será entre Jaquelline Grohalski, Lucas Souza, Sander Mecca e Márcia Fu, que foi vetada da Prova do Fazendeiro.



O primeiro voto direto para as cadeiras da Roça veio do Fazendeiro da Semana, Yuri Meirelles, que teve a opção de escolher indicar alguém ou ter R$ 20 mil caso permitisse que o dono do Poder Laranja da semana, Shayan Haghbin, escolhesse o roceiro em seu lugar.