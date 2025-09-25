Em apresentação inédita em Salvador, espetáculo Breve aborda envelhecimento e finitude da vida

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Doris Miranda
Publicado em 25 de setembro de 2025 às 17:27
Entre os próximos dias 26 (sexta) e 28 (domingo), Salvador irá receber o espetáculo carioca Breve, para uma apresentação inédita na Caixa Cultural, no Centro. A obra, de autoria da Esther Weitzman Companhia de Dança, aborda a passagem do tempo, o processo de envelhecimento e a finitude da vida.
Na peça, contracenam os artistas e bailarinos sexagenários Esther Weitzman, Paulo Marques e Toni Rodrigues. Sem máscaras, eles levam ao palco toda a experiência na dança e convidam o público a refletir e acolher suas próprias vulnerabilidades. Ao lado de Frederico Paredes, Weitzman também assina a direção do espetáculo. Sexagenários,
Ao longo dos três dias de apresentações, os soteropolitanos terão quatro oportunidades para assistir a ‘Breve’: às 20h na sexta-feira; às 16h e às 20h no sábado; e às 19h no domingo. Os ingressos custam R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira), e estarão à venda na plataforma on-line Sympla, a partir de terça-feira (23).
Sobre o elenco
Esther Weitzman — Criadora da companhia de dança que leva seu nome, se firmou como coreógrafa no cenário da dança brasileira com os vários prêmios e indicações recebidos. Algumas de suas últimas criações são ‘Desenho do Tempo’ (2022), ‘Silêncio Turbulento’ (2021) e ‘As Histórias Que Inventamos sobre Nós’ (2019), indicado como um dos melhores do ano pelo jornal O Globo e na categoria Especial pelo prêmio Cesgranrio de Dança.
Paulo Marques — Na dança e no teatro desde 1980, atua como ator, mestre de balé, coreógrafo e pesquisador, entre outros. Fez parte de importantes companhias de dança, teatros, universidades, ocupações e espaços no Brasil e no exterior, como Rede Globo, Rede Manchete e Ballet Officina do Rio de Janeiro. Além disso, foi eleito, com o espetáculo ‘Casa’, um dos melhores da dança em 2019 pelo jornal O Globo.
Toni Rodrigues — Pós-graduado em Pesquisa e Prática em Dança e Arte Contemporânea, já atuou como coreógrafo das companhias Carlota Portella, Grupo Tapias e Cia. Tanzhaus; e como intérprete e criador na Esther Weitzman, Staccato e Alexandre Franco.
SERVIÇO - espetáculo Breve, da Esther Weitzman Companhia de Dança | sexta (26), às 20h; sábado (27), às 17h e 20h; e domingo (28), às 19h, na Caixa Cultural Salvador | Ingressos: R$ 30 e R4 15, à venda no Sympla.