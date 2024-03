LIVRO

Em biografia com tom de romance, Martinho relembra seus 86 anos

Compositor acerta ao optar por uma narrativa leve e alto astral, exatamente como seus sambas

Roberto Midlej

25 de março de 2024

Martinho da Vila lança biografia aos 86 anos Crédito: 1) Márcia Madela; 2) reprodução

A autobiografia de Martinho da Vila, Martinho da Vida (Planeta/320 págs./R$ 70), tem a cara do biografado: alegre, leve, divertida e, sobretudo, tão “simpática” quanto o autor - se é que esse último adjetivo cabe para classificar um livro. A prosa vai além do informal e a sensação que o leitor tem é de estar ouvindo o próprio compositor - com sua voz e sotaque carioca marcantes - contar suas histórias, tão saborosas quanto seus sambas.

O formato por que Martinho optou para contar a história de sua vida é um grande acerto e contribui muito para a leveza do livro: na biografia, que é praticamente um romance, o personagem Zé Ferreira é um escritor que encontra, em sonho, com um músico conhecido como Da Vila. A partir de então, eles começam a conversa e revisitam a trajetória de vida do personagem-autor, desde a saída da pequena cidade de Duas Barras, passando pelos relacionamentos que viveu, o período da ditadura militar até a relação familiar, com a música e com a religião.

Em diversas passagens, Martinho intercala a narrativa com letras de músicas e revela a relação de suas composições com acontecimentos vividos por ele. E há diversas letras espalhadas no livro, o que é uma ótima oportunidade de prestar mais atenção aos versos que Martinho canta. Aliás, é muito justo fazer isso, já que o compositor nascido em Duas Barras (RJ) nunca teve as suas qualidades de letrista devidamente reconhecidas. E explica-se: as melodias são tão gostosas de ouvir que, às vezes, esquecemos de prestar atenção às letras.

Ainda que Martinho não tenha a força poética de colegas como Paulinho da Viola ou o lirismo de Cartola, é um letrista que merecia muito mais atenção, especialmente por ser um homem de muita cultura, como fica claro em suas letras e, agora, em seu livro. É também um grande conhecedor de história, sobretudo da história brasileira.

Logo no prólogo, o autor faz um apelo ao leitor: “é recomendável lê-las [referindo-se às letras que estão no livro] como se estivesse declamando uma poesia”. O pedido é perfeitamente compreensível, mas, seguramente, não é uma missão fácil para quem conhece os versos: que o diga o próprio jornalista que assina este texto, que não se continha e cantarolava sempre que os lia.

Logo na primeira página, num dos diálogos, Martinho resgata os versos de uma das músicas que, certamente, melhor refletem sua personalidade: Filosofia de Vida, que tem os versos “Que o supérfluo nunca nos falte/ E o básico para quem tem carestia/ Não quero mais do que eu necessito/ Pra transmitir minha alegria”.

Homem de muitas preocupações sociais, o compositor deixa isso claro em diversas passagens do livro. Basta ouvir também O Pequeno Burguês - outra ótima canção de Martinho - para lembrar dessas preocupações que ele tem com os que passam dificuldade econômica. A música fala de um jovem que realiza o sonho de passar no vestibular, mas que não tem como pagar as mensalidades. Ainda assim, com muita luta, consegue, como diz Martinho, o sonhado “canudo de papel”. Crítico do capitalismo, ele deixa isso claro em algumas passagens do livro.

Antirracismo

A militância antirracista do compositor também é marcante na vida dele e isso está no livro, como fica claro ao lembrar que, inclusive quando batizou um dos filhos com o nome Preto, levantou a bandeira de seu orgulho de ser negro: “Me lembro que, quando foi registrado com o belo nome, alguns parentes negros retesaram a face e os brancos da família sorriram”.

E o relato mais impressionante do livro - e engraçado, se é que se pode dizer que isso seja engraçado - talvez seja a “justificativa” do compositor para ter começado a fumar aos quatro anos de idade. Não, leitor, você não leu errado nem é erro de digitação: Martinho começou ao fumar aos quatro anos de idade.