Em meio a tratamento de câncer, Fabi Justus comparece à festa de 15 anos da irmã Rafa de máscara

Rafa é filha de Roberto Justus e Ticiane Pinheiro. Já Fabiana é filha do empresário Roberto Justus com a empresária Sacha Chryzman. Rafa é sua irmã mais nova por parte de pai.

Fabi, que tem 37 anos, foi diagnosticada com leucemia em janeiro deste ano e está em uma fase delicada do tratamento. Após passar por um transplante de medula óssea há pouco mais de 151 dias, ela iniciou um regime de manutenção com medicação, similar a uma quimioterapia leve, para evitar o reaparecimento das células cancerígenas.