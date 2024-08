FAMOSOS

Rafa Justus comemora 15 anos com festa em hotel em São Paulo

Rafa Justus comemorou seus 15 anos com festa especial nesta sexta-feira, 30 de agosto, em São Paulo. Filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, ela recebeu 400 convidados, entre amigos e familiares, no Hotel JW Marriott.

A festa estava sendo planejada há mais de dois anos e contou com pelo menos 20 empresas e 300 profissionais envolvidos. A debutante dançou valsa com o pai e com o padrasto (César Tralli), além do irmão (Ricardo Justus) e do avô (Fernando Pinheiro).