FAMÍLIA REUNIDA

Em meio a tratamento de câncer, Preta Gil ganha festa do pijama com Flora, Gilberto Gil e mais

Cantora revelou que o câncer voltou em formato de metástase

Publicado em 27 de agosto de 2024 às 17:50

Preta Gil e Giberto Gil Crédito: Redes sociais

Preta Gil contou em suas redes sociais, nesta terça-feira (27), que ganhou uma surpresa na noite fria da última segunda (26). Enfrentando 8º graus em São Paulo, ela foi surpreendida com uma festa do pijama na companhia do pai, o também cantor Gilberto Gil, da madrasta Flora Gil, do ator Otávio Muller e de alguns amigos, como os baianos Dudu Barros e Juliana Ferraz.

“Ontem minhas amigas fizeram mais uma surpresa pra mim, uma festa do pijama no frio de 8° graus de São Paulo! Foi uma delícia, essas atitudes esquentam o corpo e o coração! Tive a presença do meu pai @gilbertogil, da mamis @floragil_ e do meu amado @otaviomuller_. Ter vocês do meu lado não tem preço! #PretaCura”, relatou na legenda da publicação.

Preta Gil reuniu a família Crédito: Redes sociais

Preta Gil recebeu a notícia do retorno do câncer na semana passada. “O meu câncer voltou. Ele voltou em 4 lugar diferentes. Eu tenho dois linfonodos, eu tenho uma metástase que fica no peritônio e eu tenho uma lesão no ureter”, afirmou.