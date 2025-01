DECLARAÇÃO ROMÂNTICA

Em meio às críticas, Hulk divulga fotos de casamento com Camila Ângelo: 'Amor que transcende'

Casamento contou com três cerimônias

Nesta quarta-feira (08), o jogador do Atlético Mineiro Hulk Paraíba publicou as fotos do casamento, que contou com 3 cerimônias, com Camila Ângelo, sobrinha de sua ex-esposa. Na publicação, o atleta enalteceu a nova esposa e expressou sua gratidão pela trajetória que estão construindo.