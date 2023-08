'Em que mundo vocês vivem?', questiona Pabllo Vittar sobre polêmica com Kannalha

A cantora Pabllo Vittar está afastada das redes sociais após ser alvo de várias críticas, principalmente por não ter banda em shows. Mas a última polêmica, envolvendo o cantor baiano O Kannalha, virou um dos assuntos mais comentados.



Depois do feat que deu super certo, a música "Penetra", muitos especularam a possibilidade do pagodeiro ter ficado com a cantora drag queen. O Kannalha chegou a negar a informação, mas muitas pessoas desconfiaram que o rapaz trocou beijos com a famosa.