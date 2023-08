Pabllo Vittar nega ser amante d'O Kannalha: 'Apenas amigos'

Pabllo Vittar se manifestou oficialmente sobre os boatos de que vivia uma relação amorosa com o pagodeiro baiano O Kannalha. Através de sua assessoria de imprensa, a cantora disse que os dois são "apenas amigos".



O boato ganhou força após a fisioterapeuta Quele Souza, ex-namorada do músico, afirmar que ela era fora traída pelo artista, e acusou a artista de ser pivô do término da relação.



“Eu estava desconfiada. Ele falava que só estava trabalhando… Ficavam na putaria os dois e falando que era trabalho, que eu tinha que entender. Fiquei doente porque tudo ele me culpava”, disparou.