GASTRONOMIA

Preta assina café da manhã piquenique a partir deste sábado(16) no Casaria do Tira Chapéu

A proposta é oferecer um bufê para que as pessoas se sirvam à vontade por um preço fixo

Ronaldo Jacobina

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 17:45

Café da Manhã do restaurante Casaria Crédito: Divulgação

A partir de amanhã, sábado (16), a chef Preta estará à frente do Café da Manhã do restaurante Casaria, localizado no Palacete Tira Chapéu. O serviço, que funcionará também aos domingos e feriados, é inspirado nos piqueniques e será temperado com afeto e carregado daquele gostinho de roça cravado em cada uma das iguarias.

“O café da manhã do Casaria foi pensado para resgatar tradições, oferecendo um banquete regional que remete as nossas lembranças”, diz a chef.

Banana-da-terra, aipim cozido, milho verde, cuscuz, mingau, tapioca, fatia de parida, bolinho de chuva, bolos de aipim, puba e milho verde e outros preparos comuns nas mesas fartas e acolhedoras, inspiradas nas cozinhas de nossas mães e avós.

A proposta da chef é oferecer um bufê para que as pessoas se sirvam à vontade por um preço fixo. Além dos pratos do autosserviço o cliente poderá solicitar outras opções à cozinha como ovo frito e mexido, tapioca, omelete, dentre outras coisas.

Mais do que uma refeição, a proposta é um convite para desacelerar e viver uma manhã de sabores autênticos e boas lembranças, em um dos casarões mais emblemáticos do Centro Histórico de Salvador. O restaurante, que já é conhecido por sua proposta que une gastronomia e cultura, reforça agora sua conexão com as raízes nordestinas desde o nascer do dia.

“Não queremos oferecer apenas um café da manhã do interior, mas uma experiência, um piquenique cheio de comidinhas especiais, afetivas. que nos levará de volta à vida simples, ao tempo da delicadeza, como diz o poeta”, explica Preta, ressaltando que a ideia é fazer as pessoas desacelerarem, a dedicarem mais tempo ao prazer de comer.

Serviço:

Café da manhã

Sábados, domingos e feriados

Das 8h às 11h30

Restaurante Casaria – Palacete Tira Chapéu

Custo: R$ 130