GASTRONOMIA

Vinho de R$2,3 mil, cadastro para entrar e pratos compartilhados: conheça os restaurantes do novo Tira-Chapéu

O Palacete recém inaugurado têm opções de gastronomia baiana e internacional

Maysa Polcri

Publicado em 27 de setembro de 2024 às 10:41

Palacete Tira-Chapéu Crédito: Paula Fróes/CORREIO

Em um dos edifícios mais charmosos de Salvador, o Palacete Tira-Chapéu, a gastronomia baiana encontra a culinária internacional com direito a muito luxo e conforto. O equipamento foi reinaugurado no início de setembro e conta com opções de lojas, exposições e espaço para eventos. Para quem busca sair do óbvio e conhecer novos restaurantes, o Centro Histórico de Salvador pode ser a escolha perfeita. Por isso, separamos um guia com tudo o que você precisa saber sobre as opções gastronômicas do local.

The Latvian

Logo de cara, dá para perceber que o The Latvian não é um restaurante como qualquer outro. É preciso ter mais de 18 anos e fazer um cadastro para entrar no local. Ao preencher os requisitos, os clientes ganham status de “membro” e podem acessar o restaurante. Isso tudo porque o espaço é voltado para a geração de negócios, em um ambiente confortável e intimista. Entre segunda e quinta-feira, o espaço é exclusivo para associados. Nas sextas e sábados, é possível entrar mediante reserva.

São mais de 50 opções de vinhos nacionais e importados. Os preços das garrafas são diversos, variando de R$110 a R$2.345. A opção mais cara trata-se de um Pian Delle Vigne Brunello di Montalcino, vinho tinto feito na Itália. Apesar de proibir o uso de cigarros convencionais e eletrônicos, o The Latvian oferece espaços de fumoir, para quem aprecia charutos. Apresentações musicais animam o ambiente aos finais de semana.

Associados podem acessar o restaurante das 12h às 18h, entre segunda e quinta-feira. Sextas e sábados, à partir das 19h, o The Latvian é aberto ao público em geral.

Para mais informações, confira as redes sociais do restaurante.

Casarìa

Do brunch ao jantar, passando pelo almoço e pelo happy hour. Essa é a proposta do Casarìa, restaurante que faz fila em São Paulo e foi inaugurado no Palacete Tira-Chapéu. Com atmosfera rústica e elegante, o cardápio reúne pratos internacionais, bolos, pães, sobremesas e doces artesanais.

As opções de pratos para compartilhar incluem linguiça de cordeiro (R$59) e seleção de charcutaria e queijos (R$56). Os pratos principais são individuais e entre as opções estão filet mignon com risoto de parmesão (R$98), bacalhau com legumes (R$132) e risoto de camarão (R$138).

O restaurante funciona das 16h às 22h, nas terças, quartas e quintas, e das 13h às 23h nas sextas e sábados. Aos domingos, das 13h às 21h.

Veja o cardápio completo aqui.

Preta

Com um lugar reservado no coração de quem ama a culinária baiana, o tradicional restaurante Preta, da chef Angeluci Figueiredo, foi repaginado e inaugurado no Palacete. A proposta continua a mesma: encantar com a gastronomia regada a dendê. O ambiente inclui obras de artes, como fotografias feitas pela chef, além de ter como inspiração a Baía de Todos-os-Santos.

Um prato foi criado especialmente para celebrar a nova etapa do restaurante. Trata-se do 'Tira Chapéu', uma massa (casarecce) ao molho à base de grana padano e espumante com lagosta, camarão, polvo e lula. O prato é individual e custa R$139. Além dele, fazem parte do cardápio a tradicional moqueca de camarão (R$127), malassado (R$119) e arroz negro (R$117). Todos são individuais.

Os clientes ainda têm opção de drinks autorais, vendidos por R$45, de sabores como caju, mel de cacau e romeu e julieta. O restaurante fuciona das 16h às 22h, entre terça e quinta-feira. Nas sextas e sábados, das 13h às 22h. Nos domingos, das 13h às 20h.