SALVADOR

Palacete Tira-Chapéu é reinaugurado no Centro Histórico

Localizado na Rua Chile, o espaço conta com restaurantes, choperia e galeria de arte

Da Redação

Publicado em 2 de setembro de 2024 às 21:17

Palacete Tira-Chapéu Crédito: Paula Fróes/CORREIO

O Palacete Tira-Chapéu foi reinaugurado na tarde desta segunda-feira (2). Localizado na Rua Chile, no Centro Histórico de Salvador, o local conta com aproximadamente 30 espaços entre restaurantes, joalherias, galeria de arte e mostras de decoração. O prédio será aberto ao público.

O evento contou com apresentações do maestro João Carlos Martins e do cantor Carlinhos Brown. Entre os presentes, estavam o prefeito de Salvador Bruno Reis, a vice-prefeita Ana Paula Matos e o ex-prefeito ACM Neto. Bruno ressaltou a importância da restauração dos antigos casarões da região para a valorização do Centro Histórico.

“A restauração dos casarões históricos é importantíssima para revitalizar o Centro Antigo. É um benefício que fica para a cidade e que se soma aos esforços que estamos realizando para esta área. Eu tenho certeza de que esse será mais um ponto turístico na região”, afirmou.

Erguido no início do século XX pela Associação dos Empregados do Comércio da Bahia, o palacete começou a ser restaurado em julho de 2022. O restauro recuperou aspectos da construção original como a pintura, a cobertura, as portas e esquadrias, além da fachada.

O complexo conta com restaurantes, joalheria, estúdio de podcast, choperia, espaço para fumantes, enoteca, uma galeria com exposição do fotógrafo Akira Cravo e uma exibição da Mostra Casa Conceito.

A partir do dia 2 e até 3 de novembro, das 17h às 22h, a exposição Uma Imersão na História do Restauro do Palacete Tira-Chapéu estará aberta ao público. Um acervo com imagens, documentos, peças e ferramentas vai revelar os detalhes de cada etapa da restauração.

O restauro e a adaptação do Palacete foram conduzidos pela Elysium Sociedade Cultural e a Tira-Chapéu Empreendimentos. O projeto teve o patrocínio da Eletrobras.