Rachel Reis anuncia primeiro single de álbum inédito

Com 12 faixas, incluindo uma colaboração com a cantora Céu, o projeto é uma mistura de pop, ijexá, arrocha e outros gêneros que refletem a rica formação musical da artista natural de Feira de Santana .

Na noite desta segunda-feira (02), Rachel Reis leva para Salvador mais um show da turnê “Acústico da Sereiona”, que circulará outras cidades do Brasil. Diretamente do palco do Teatro Faresi, em sua segunda noite consecutiva, a cantora irá embalar o público com sucessos do seu aclamado disco, trazendo arranjos inéditos que celebram a despedida do projeto.