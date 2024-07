ACÚSTICO DA SEREIONA

Turnê de Rachel Reis tem apresentação extra confirmada em Salvador

A cantora Rachel Reis, que vai circular o Brasil com o “Acústico da Sereiona”, acaba de anunciar uma apresentação extra da sua nova turnê em Salvador. O show será realizado no dia 2 de setembro, às 20h, no Teatro Faresi (antigo ISBA). Os ingressos para a apresentação do dia 1 de setembro estão esgotados. As entradas custam entre R$ 60 e R$ 150 e podem ser adquiridas através da plataforma Sympla e na bilheteria do teatro.