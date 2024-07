CONCHA ACÚSTICA

Samuel Rosa traz show solo a Salvador em setembro

Ingressos já estão à venda

Da Redação

Publicado em 25 de julho de 2024 às 07:28

Samuel Rosa Crédito: Divulgação

O cantor e compositor Samuel Rosa, ex-Skank, anunciou que irá se apresentar em Salvador ainda neste ano. O show será no dia 28 de setembro, às 19h, na Concha Acústica, e marca a preparação para o lançamento de seu primeiro álbum solo.

O primeiro lote de ingressos custa R$200,00 a inteira e R$100,00 a meia. Haverá um Ingresso Solidário, vendido no primeiro lote por R$140,00 mais 1 kg de alimento não perecível, que deverá ser entregue na portaria do evento. Os ingressos já estão à venda no site da Bilheteria Virtual e nos Balcões do Pida.

O repertório incluirá clássicos do Skank, como "Resposta", "Dois Rios", "Vou Deixar" e "Garota Nacional", além de canções que Samuel Rosa gravou com outros artistas, como "A Tal Canção Pra Lua" (com Vitor Kley), "Loirinha Bombril" (com Paralamas), "Vou Ficar" (com Ivete Sangalo) e "Tarde Vazia" (com IRA).

Samuel Rosa explica a escolha das músicas: "Escolhi montar um repertório mais eclético com canções de artistas que eu gosto, misturadas às minhas composições. Em breve, além desse repertório, pretendo incluir músicas inéditas também", diz.

"Eu sei da minha responsabilidade de tornar qualquer noite que eu suba no palco uma noite muito especial para quem está assistindo. E para quem ainda não me viu no palco com a minha banda, é uma boa oportunidade", acrescenta.

A banda que acompanha Samuel Rosa nos shows está junta há pelo menos quatro anos. Os músicos são Marcelo Dai (bateria, percussão e voz), Doca Rolim (guitarra e violão), Alexandre Mourão (contrabaixo), Pedro Pelotas (teclados) e nos metais, Pedro Aristides (trombone) e Vinicius Augustus (saxofone e flauta).

Serviço

Samuel Rosa em Salvador

Data – 28 de setembro

Local – Concha Acústica do TCA

Horário – 19h

Ingressos – Bilheteria Virtual e Balcões do Pida