SHOW DE QUALIDADE

Tiri apresenta show autoral na Sala do Coro do TCA com o Quinteto da Bahia

Cantor já é conhecido em Salvador por suas apresentações únicas

Da Redação

Publicado em 24 de julho de 2024 às 12:16

Tiri e quinteto Crédito: Divulgação

O artista baiano Tiri, em parceria com o Quinteto da Bahia - composto por músicos da Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA) -, fará uma apresentação exclusiva na Sala do Coro do Teatro Castro Alves, no dia 13 de agosto (terça-feira), às 20h. Os ingressos custam R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia) e estão à venda no Sympla.

Com um repertório 80% autoral e releitura de grandes clássicos, com composições próprias, o cantor será acompanhado por cinco músicos do Quinteto da Bahia: Ivan Quintana (Violino 1), Lírida Lima (Violino 2), Laís Guimarães (Viola), Ítalo Nogueira (Violoncelo), Rodolfo Lima (Contrabaixo).

O artista, que é um catalisador da nova cena musical baiana, tendo feito apresentações em eventos como Carnaval de Salvador, Festival de Verão, Festival da Primavera, Aniversário da Cidade, já tem mais de 17 músicas autorais e 3 EPs, (Do Eu, Largo e Ubaque), acumulando mais de 300 mil reproduções nas plataformas digitais.

Já o Quinteto da Bahia, tem como um de seus pilares a difusão da música de novos e de renomados compositores brasileiros, sobretudo nordestinos desde a sua fundação, no ano de 2000. O grupo vem desenvolvendo intenso trabalho de música de câmara em Salvador e no estado da Bahia. Dentre eles, a abertura da série de concertos do Bahia Sagrada e a série de música de câmara da Orquestra Sinfônica da Bahia, intitulada Série Carybé.

Serviço:

O quê: Show autoral de Tiri com o Quinteto da Bahia



Show autoral de Tiri com o Quinteto da Bahia Onde: Sala do Coro do Teatro Castro Alves - Praça Dois de Julho, s/n - Campo Grande, Salvador/BA



Sala do Coro do Teatro Castro Alves - Praça Dois de Julho, s/n - Campo Grande, Salvador/BA Quando: 13 de agosto de 2024, às 20h



13 de agosto de 2024, às 20h Ingressos: Disponíveis no Sympla (https://bileto.sympla.com.br/event/96500/d/268756/s/1837071)



Disponíveis no Sympla (https://bileto.sympla.com.br/event/96500/d/268756/s/1837071) Classificação: Livre.