SAMBA E FEMINILIDADE

Sambaiana faz show na Colaboraê no próximo sábado, dia 27

Grupo vai exibir segunda parte do projeto audiovisual gravado em 2023

Publicado em 24 de julho de 2024 às 12:22

SAMBAIANA Crédito: Divulgação

No próximo sábado, dia 27, a partir das 21h (abertura da casa), Sambaiana faz nova apresentação na Colaboraê para celebrar junto com o público o lançamento da parte II do projeto audiovisual “Sambaiana Ao Vivo", já disponível nas principais plataformas digitais. Os ingressos para o show custam R$30,00 e podem ser adquiridos através do Sympla. No dia do evento, os ingressos custam R$40,00 no local.

No repertório, destaque para as canções do projeto “Sambaiana - Ao Vivo”, como "Reconvexo", de Caetano Veloso, “Muito Obrigado Axé”, de Carlinhos Brown e as autorais “A Mais Bonita da Cidade” e “Parece Piada".

“De volta à casinha para darmos o start oficial neste segundo semestre que será muito importante, de muito trabalho pra gente. A segunda parte do audiovisual já está no mundo e até setembro o projeto completo será apresentado, com o show que faremos no dia 19, no Rock In Rio. Estamos em êxtase”, comemora a cantora Ju Moraes.

A banda, formada por Ju Moraes (voz), Grace Profeta (voz e percussão), Lalá Evangelista (percussão), Marcinha BB (percussão), Marília Sodré (violão e voz), Rayra Mayara (voz e cavaco) e Lorena Martins (bateria), surgiu em 2019, em Salvador, como um coletivo feminino de samba que fazia rodas de samba quinzenalmente, com o objetivo puro e simples de juntar gente e fazer música.