SHOW INÉDITO

Will Smith vem ao Brasil em setembro para cantar no Rock in Rio

Esta será uma das primeiras apresentações do ator como cantor

Da Redação

Publicado em 2 de setembro de 2024 às 20:50

Will Smith Crédito: Jas Davis/Instagram

O ator Will Smith, famoso por filmes como 'À Procura da Felicidade' e 'MIB - Homens de Preto', vem ao Brasil se arriscar em uma nova aventura: cantar para milhões de pessoas no festival Rock in Rio. O anúncio foi feito neste domingo (1º), no programa da Rede Globo, Fantástico.

“O Brasil vai ser um dos primeiros lugares onde vou me apresentar”, afirmou o ator. “Tô nervoso de ir como cantor. Todas às vezes que fui ao Brasil era pra promover algum filme. Estar lá para o Rock in Rio vai ser algo inédito pra mim”, revelou Smith.

Embora tenha uma extensa carreira nas telona Hollywoodianas, Will Smith tem se dedicado novamente a música nos últimos tempos. O ator começou a carreira na música, na verdade. Em 1985, fazia parte da dupla Jazzy Jeff & the Fresh Prince, como MC, ao lado do amigo Jeffrey. Juntos, os dois chegaram a vencer Grammy de Melhor Performance de Rap em 1989, feito que se repetiu em 1992. É de Will a canção "Men in Black", tema do filme 'MIB - Homens de Preto'

De volta aos estúdios, Will compôs e gravou músicas como a nova versão de "Getting jiggy with it", publicada no Spotify em julho deste ano.

“Pra mim, uma das partes mais legais de participar do Rock in Rio é a toda a inspiração que vem de dividir o festival com outros artistas que também vão se apresentar”, contou o artista.