Em Salvador, Gaby Amarantos se pronuncia sobre o fim do casamento de 10 anos com fotógrafo inglês

A cantora abriu o seu coração para os fãs e declarou que não há nenhum rancor com o fim da relação



Anna Luiza Santos

Publicado em 8 de novembro de 2024 às 19:00

Gaby Amarantos e um registro com seu ex marido Crédito: Reprodução

A cantora Gaby Amarantos está oficialmente solteira. Passeando por Salvador, a famosa gravou um vídeo na praia da Barra nesta sexta-feira (08) confirmando o fim do relacionamento de 10 anos com o inglês Gareth Jones.

“Faz muito tempo que eu estou querendo falar sobre esse assunto, que é a minha separação. Vocês sabem que eu não sou muito de falar da minha vida pessoal, né? Eu gosto mais quando as pessoas têm interesse pela minha música, quando eu ganho um prêmio, pela minha cultura. Mas às vezes, é necessário arrancar alguns curativos e lidar com algumas coisas que estão machucando há muito tempo. Então, eu preciso contar para vocês… Primeiro lugar, agradecer todas as mensagens de carinho que eu tenho recebido de tanta gente. Agradacer a galera nova que começou a me seguir, lembrar vocês que eu sou uma cantora, que eu sou uma artista e que é difícil me abrir para falar desse assunto”, começou ela.

Em seguida, a cantora contou que a separação aconteceu faz tempo. “Para acabar com as especulações também porque tem muita gente da imprensa procurando para querer saber o que aconteceu, eu vou falar para vocês. A gente já está separado, eu e o Gareth, já faz mais de um ano. Nós nos separamos no dia 12 de junho de 2023, Dia dos Namorados. Separação é uma coisa difícil, é uma coisa dolorosa. Eu imaginava que ia viver o resto da minha vida com ele e ele também. Eu não estou aqui para falar o que aconteceu, mas só para deixar muito claro que não houve traição alguma. Tem muito amor, muito respeito envolvido entre a gente, ele é uma pessoa muito reservada, não gosta de postar da vida pessoal dele e eu sou uma artista, minha vida pessoal é algo que já está escancarado para as pessoas”.

A artista também comentou sobre o relacionamento atual do ex-marido. “A gente tem crianças envolvidas nessa história. A gente tem o Davi, que é meu filho, que criou uma relação com ele. Então, para a gente realizar que a gente ia se separar levou muito tempo e para a gente preservar a nossa família e para a gente se preservar também, a gente segurou o máximo que a gente pôde. Eu, de verdade, não queria estar falando desse assunto com vocês, mas eu quero deixar isso claro, que não houve traição alguma e quando Gareth começou a se relacionar com essa pessoa que ele está se relacionando, eu fui a primeira pessoa a saber. Eu fiquei tão feliz por ele porque tudo que eu desejo para eles é muito amor, muita felicidade, muita luz, que ele encontre o amor que ele tanto procura”.

Por fim, Gaby pediu privacidade neste momento. “Eu fui uma pessoa que sempre emendei um relacionamento no outro, então eu estou vivendo uma coisa que eu nunca vivi na minha vida, que é solteirice. Eu gostaria muito de pedir para vocês privacidade nesse momento. Eu estou muito bem, eu estou feliz. Desde que eu me separei, eu estou podendo focar em mim, cuidar da minha saúde”, afirmou.

Após o fim do relacionamento com Gabi, Gareth engatou um novo namoro com a modelo indígena Rayssa Cardoso. Formada em Oceanografia pela Universidade Federal do Pará, em 2020, assim como Gabi, Rayssa, de 32 anos, costuma trabalhar para marcas locais.