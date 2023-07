Em série, Xuxa enfrenta polêmicas com Marlene e com 'pornô'

Xuxa apresentou programa infantil na Globo por seis anos. Crédito: Blad Meneghel/divulgação

A frase de Pedro Bial dá uma ideia precisa da dimensão de Xuxa: "Ela não é uma artista dentro das categorias clássicas das artes. Ela é uma apresentadora de TV que transcendeu o próprio lugar e que virou a maior astro pop, virou mais que uma marca, criou toda uma estética, uma linguagem que influenciou gerações e gerações".



Bial é o diretor da série Xuxa, o Documentário, que estreou nesta quinta-feira (12) no Globoplay e ajuda a entender como se construiu esse fenômeno que conquistou uma legião de "baixinhos" brasileiros. A produção em cinco episódios - sendo um disponibilizado a cada quinta-feira - vai até o início da carreira de Xuxa, quando ela ainda era modelo em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, onde nasceu e foi criada.

A apresentadora também não se furtou de comentar sobre os relacionamentos com Pelé e Ayrton Senna, que já despertaram muitos comentários maldosos. Tem até um reencontro com Marcelo Ribeiro, o rapaz com quem ela contracenou numa cena erótica no filme Amor Estranho Amor (1983), quando o menino tinha 12 anos de idade.

O episódio fez muita gente de má-fé chamar Xuxa de pedófila e, por muito tempo, a apresentadora renegou o filme, a ponto de conseguir proibir na Justiça a comercialização do filme em videocassete. Não bastasse isso, houve quem classificasse a produção como pornô, ainda que o Ministério da Justiça impusesse a censura de 14 anos.

Em entrevista para o lançamento da série, nesta semana, Xuxa comentou o caso: “[as pessoas dizem que] ‘A Xuxa é pedófila porque ela fez o filme’. Elas não querem saber que é uma ficção, não olham a história sobre exploração infantil. As pessoas querem ver aquilo como verdade. Não veem a história do filme, que é uma menina que foi vendida para um prostíbulo, para ser dada a um político. Ou seja, a exploração sexual contra a criança, contra adolescente que existe até hoje”.

Marlene

Mas o grande momento da série e, seguramente, o mais esperado, é o encontro de Xuxa com Marlene Mattos, que foi empresária e diretora dela por 19 anos. As duas haviam rompido a amizade e Marlene chegou a registrar um boletim de ocorrência em 2021, em que acusava a artista de cometer calúnia e difamação contra ela. Já faz alguns anos que Xuxa insinua ter sofrido assédio moral por parte da ex-empresária, que chegava a trancá-la num quarto, segundo relatos da apresentadora em algumas entrevistas.

O episódio em que as duas se encontram só estará disponível em agosto, mas algumas cenas já foram divulgadas e, pelo que se viu, Marlene continua fazendo jus à fama de 'durona', para dizer o mínimo.

por Marlene Mattos "“Eu acertei muito mais do que errei, sabe? O mundo não é isso que você quer que seja. A gente tem que agir às vezes de forma realística, sabe? Você diz… você era uma marionete na minha mão, e eu usava você pra fazer outras pessoas de marionete. E é assim”"

Em outra parte, a empresária parece ter orgulho desse seu comportamento: "Não sou condescendente com gente burra. Sou exigente? Sou! Chego a ser cruel? Sou! Mas eu sei fazer as coisas. Quando me proponho, eu sei fazer as coisas". Alguns veículos de comunicação procuraram Marlene para ela falar sobre a participação na série, mas a ex-diretora disse que vai esperar o episódio ser disponibilizado, para avaliar como ficou a edição da entrevista dela.

Estreia

O primeiro episódio ainda se mantém longe da maioria das polêmicas. Mas chama a atenção, por exemplo, uma imagem de arquivo em que Xuxa comenta por que somente loiras eram aprovadas para serem Paquitas num país em que a maior parte da população era parda ou negra: "A preferência da Marlene é por loiras porque ela descobriu pelas cartas [enviadas ao programa] que as pessoas eram apaixonadas pelas Paquitas loiras".